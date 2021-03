Die Schauspielerin Uschi Glas (77) hat den Verein „Brotzeit“ ins Leben gerufen, der Kinder an Grund- und Förderschulen mit Frühstück versorgt. Die Ludwigshafener Ehrenamtsbörse Vehra unterstützt das Projekt und sucht dafür nun ehrenamtliche Helfer.

Laut Vehra werden Menschen ab 55 Jahren gesucht, die als sogenannte Frühstückshelfer in Ludwigshafener Schulen ehrenamtlich eingesetzt werden, um Kindern eine Mahlzeit zu geben, die mit leerem Magen zum Unterricht kommen, berichtet Vehra-Vorsitzender Juergen Hundemer. Die Frühstückshelfer arbeiten in einem Team, das pro Schule jeden Morgen rund 45 Kinder betreuen soll. Grundvoraussetzung sei, dass die ehrenamtlichen Helfer gerne mit Kindern umgehen.

Kein direkter Kontakt

Wegen Corona wird zum Schutz aller Beteiligten vorerst kein direkter Kontakt zwischen Helfern und Schülern stattfinden. „Wir wollen uns aber in der Ehrenamtsbörse rechtzeitig vorbereiten, um so bald als möglich starten zu können“, sagt Hundemer. Das Schulfrühstück soll im April in Ludwigshafen an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Süd und an der Förderschule Schlossschule in Oggersheim starten. Bis dahin sollen genügend ehrenamtliche Helfer bereit stehen, die das Frühstück für die Kinder zubereiten. Förderbedarf für eine Schule liegt beispielsweise vor, wenn viele Schüler in Familien mit staatlicher Grundsicherung leben.

Aufwandsentschädigung

Dabei gehe es nicht nur um die Versorgung von bedürftigen Schülern mit Essen, sondern ebenso um freundliche Zuwendung durch die ehrenamtlichen Senioren. Geplant sei, dass die Helfer zweimal die Woche je zwei bis drei Stunden im Einsatz sind. Vergütet werde das Engagement mit einer Aufwandsentschädigung im Rahmen einer Übungsleiterpauschale. In der Südpfalz fördere „Brotzeit“ bereits 25 Schulen. Deutschlandweit würden 10.000 Kinder an über 260 Schulen jeden Morgen mit einem Frühstück versorgt. Mehr als 1350 Menschen seien schon ehrenamtlich dabei.

Noch Fragen?