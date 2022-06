Die Robotik AG des Geschwister-Scholl-Gymnasiums will Schüler spielerisch für den Robotik-Bau und die Programmierung begeistern und bietet dazu gemeinsam mit dem Förderverein Johanniskirche Ludwigshafen-Niederfeld am 9. und 10. Juli, 10 bis 16 Uhr, Workshops in der Unterkirche der Ludwigshafener Johanneskirche an (Niederfeldstraße 17). Am Samstag kommen den Organisatoren zufolge Schüler zwischen sieben und zehn Jahren zum Zug, der Sonntag ist für Schüler zwischen elf und 14 Jahren reserviert. Die zwei Kurse sind auf jeweils 16 Personen begrenzt. An die Workshops anschließen soll dann eine Teilnahme am First Lego League Finale in Brasilien, welche die Robotik AG mit dem Kostenbeitrag von 50 Euro pro Schüler finanzieren möchte. Anmeldung bis spätestens 5. Juli an gsgrobots@gmail.com.