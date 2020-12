Um künftig besser gegen sogenannte Problemimmobilien vorgehen zu können, wird in der Verwaltung eine Einsatzgruppe eingerichtet. Gemeint sind mit Problemimmobilien Mehrfamilienhäuser, in denen sehr viele Menschen untergebracht werden. Frank Meier begründete den Antrag für die SPD damit, dass viele Anwohner besorgt seien. Manche kündigten sogar an, aus der Stadt wegziehen zu wollen, so der Oppauer Ortsvorsteher. „Es geht hier um Lärm und Müll“, beklagte Meier. Alleine in Oppau gebe es 50 bis 60 solcher Gebäude, in denen sehr viele Arbeitnehmer aus dem Ausland untergebracht seien. Es sei für Bürger nicht nachvollziehbar, dass ihre Beschwerden keine Konsequenzen haben. Um hier besser reagieren zu können, werden nun vier halbe Stellen geschaffen. Damit soll eine spezielle Einsatzgruppe ins Leben gerufen werden. Die zuständigen Dezernenten Alexander Thewalt (Bau/parteilos) und Andreas Schwarz (Ordnung/SPD) sagten, dass das Problem bekannt sei und es trotz der rechtlichen Hürden Handlungsbedarf gebe. Allerdings fehle den bisherigen Mitarbeitern die Zeit, um sich um diese Anfragen kümmern zu können. Alle Redner signalisierten Zustimmung zum SPD-Antrag. Man wolle und müsse dieses Thema besser angehen, denn die Betroffenen würden in diesen Wohnformen ausgenutzt.