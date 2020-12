Die SPD Oppau-Edigheim-Pfingstweide und die SPD-Ortsbeiratsfraktion unterstützen das Vorhaben der Stadt, eine Einsatzgruppe zum Thema „Problemimmobilien“ zu bilden. Ein entsprechender Beschluss ist vergangene Woche auf SPD-Antrag im Hauptausschuss gefasst worden. Nun muss noch der Stadtrat am Montag zustimmen. Geplant ist, vier halbe Stellen zu schaffen, damit die Dezernate besser auf die Beschwerden von Bürgern reagieren können. Gemeint sind Mehrfamilienhäuser, in denen sehr viele Menschen untergebracht werden. Der Vorsitzende der SPD im Norden, Gregory Scholz, betont: „Wir haben in den nördlichen Stadtteilen, ein enormes Problem mit solchen Problemimmobilien beziehungsweise Monteurswohnungen, die oft zu mehr Lärm, mehr Müll und zu Parkplatzproblemen führen. Zudem senken solche Immobilien die Lebensqualität der tatsächlich dort wohnenden Mitbürger, weil sie im Umfeld solcher Immobilien keine konstante Nachbarschaft haben, mit der sie ein gutes Verhältnis aufbauen können.“ Frank Dudek, Vorsitzender der Ortsbeiratsfraktion, ergänzt: „Wir haben diese Problematik schon oft moniert und freuen uns, dass Ortsvorsteher Frank Meier hartnäckig geblieben ist. Es muss nun endlich mehr passieren.“