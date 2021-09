„Die Stadt muss ihre Kontrollen von Problemimmobilien noch deutlich verstärken.“ Das fordert Hans-Uwe Daumann als Sprecher der Grünen im Rat, nachdem zuletzt wieder illegale Pensionsbetriebe in Oppau und Oggersheim entdeckt wurden. Der nicht ganz zutreffende Ausdruck „Monteursunterkünfte“ mache deutlich, dass es hier um ein System gehe, erklärt Daumann: „Arbeitgeber und Vermieter profitieren, die Opfer ausbeuterischer Verhältnisse sind die dort Wohnenden, die Anwohner tragen die Nebenwirkungen unwürdiger Lebensbedingungen. Der Kampf gegen die extremen Auswüchse vor allem in Oppau und Edigheim muss die Unternehmen, die die ,Monteure’ beschäftigen, und die Vermittler der Jobs miteinbeziehen.“

„Reicht bei Weitem nicht aus“

Antje Schröder, grüne Ortsbeirätin in Oppau, kommentiert die aktuelle Diskussion im Ortsbeirat so: „Die Kontrollen durch die Stadtverwaltung zeigen bescheidene Erfolge. Jedoch hat uns die Tatsache sehr erstaunt, dass im gesamten Stadtgebiet solche Kontrollen nur einmal pro Woche stattfinden, da nicht genug Personal zur Verfügung steht. Man kann sich ausrechnen, dass somit zum Beispiel in Oppau nur ein- bis zweimal im Jahr kontrolliert wird. Uns reicht das bei Weitem nicht aus. Die von der Stadt versprochene konzertierte Aktion dagegen muss endlich in Gang kommen.“