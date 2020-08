Mit der Sitzung des Ortsbeirats Süd endet am Mittwoch noch in der letzten Ferienwoche die politische Sommerpause. Das für die Innenstadt und den Stadtteil Süd zuständige Gremium tagt ab 17 Uhr im Stadtratssaal und wird sich mit einigen kniffligen Themen befassen. So wird die CDU mit einem Antrag ein „ganzheitliches Konzept für die Entwicklung der gesamten Innenstadt“ fordern. Dabei geht es der Union vor allem um die Erhöhung der Sicherheit. „Die Zustände, vor allem in der südlichen Ludwigstraße, sind nicht mehr tolerierbar. Alkoholkonsum bis zum Koma, Anpöbeln von Passanten, Drogenverkauf im öffentlichen Raum und öffentlicher Konsum auch harter Drogen dürfen nicht weiter hingenommen werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Laut Ortsvorsteher Christoph Heller nimmt auch „respektloses Verhalten“ immer mehr zu: Das reiche bis zu zum „ungenierten Verrichten der Notdurft in der Fußgängerzone oder in Passagen“, so seine Beobachtung. Er und Peter Uebel, Vorsitzender CDU-Stadtratsfraktion, fordern daher „eine klare Ansage des Ordnungsamtes“. Die CDU wünscht sich eine „dauernde Präsenz von Polizei oder des Ordnungsdienstes“, um geltendes Recht durchzusetzen. Für eine Verbesserung brauche man zudem „eine intensive Schwerpunktarbeit der Suchtberatung“. Nach dem Ortsbeirat soll sich auch der Stadtrat mit dem Antrag befassen, kündigt die CDU an. Dieser tag wieder am 24. August. Ein weiteres Thema im Ortsbeirat Süd ist das geplante Open-Air-Kino auf der Parkinsel. Hier soll das Sicherheitskonzept vorgestellt werden.