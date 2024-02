Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Private Handelsschule Dr. H. Stracke besteht seit 1952 in Ludwigshafen. Seit vielen Jahren ist sie hier die einzige private Berufsfachschule. Sie hat sich neben der schulischen Ausbildung auf die Weiterbildung in den Bereichen EDV, Medien, Wirtschaft und Verwaltung spezialisiert.

Heinrich Stracke hat nur ein gutes Jahr in Ludwigshafen verbracht. Sein Name ist in der Stadt trotzdem allgegenwärtig. Vor 72 Jahren gründete Stracke gemeinsam mit Kurt Dolland die Private Handelsschule