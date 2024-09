Der Förderverein des Prinzregententheaters lädt anlässlich der Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar (21. bis 30. September) 25 Bewohner des Seniorenzentrums in der Hemshöfer Rohrlachstraße zu einem kostenlosen Theaterbesuch ein: und zwar am Samstag, 21. September, in die turbulente Komödie „Candlelight und Liebestöter“. Raik Dreher, Vorsitzender des Fördervereins, sagt: „Wir freuen uns, dass wir mit dieser Einladung den Bewohnern des Seniorenzentrums, das praktisch beim Prinzregententheater um die Ecke liegt, eine Freude bereiten können.“ Der Förderverein wurde vor mehr als 40 Jahren am 20. März 1983 gegründet und hat mittlerweile mehr als 200 Mitglieder.