Die neueste musikalische Komödie „Tussipark“ im Hemshöfer Prinzregenten-Theater führt vier ganz unterschiedliche Frauen ins Parkhaus der Rhein-Galerie.

Es ist Samstagabend, rund um den Ladenschluss, als das Parkhaus über dem Ludwigshafener Einkaufszentrum zum unfreiwilligen Treffpunkt für Jennifer, Wanda, Grit und Pascaline wird. Zwei von ihnen wollen nicht heim, und die beiden anderen können nicht. So sind sie vier ganz verschiedene Frauen, die nur der Zufall und das Geschlecht vereint.

Grit, gespielt von der Frankenthalerin Susanne Möthe, vermisst erst ihr Parkticket und dann ihr Auto, um endlich festzustellen, dass sie ja abgeholt werden soll. Sie schiebt ihren Einkaufswagen hin und her, der familiäre Stress setzt ihr zu, die unreifen Kinder und der ähnlich unfähige Gatte, der seine Frau vergisst. In einem geparkten Auto sitzt Wanda (Ines Schanzenbach aus Speyer) im Brautkleid, eine Flasche Wodka in der einen und das verräterische Handy in der anderen Hand, das sie im Anzug ihres Bräutigams aufgespürt hat. Das „Bums-Handy“, wie es geradeheraus heißt, mit dem er seine Affären organisierte, und damit das Motiv für Wanda, ihn alleine vor dem Altar stehenzulassen.

Business-Frau trifft auf Bettwäsche-Verkäuferin

Nicht weiter der Rede wert für Pascaline, die gepflegte Geschäftsfrau im Business-Kostüm, die ihrerseits Affären dermaßen gekonnt zu managen versteht, dass sie die „Bürgermeisterin von Seitensprung-City“ genannt wird. Ayleen Heneka aus Brühl geht in ihrer Rolle ganz auf. Auf der Bühne geleitet sie die just entlassene Bettwäsche-Verkäuferin Jennifer aus der Ladenpassage, die auf ein Verhältnis mit ihrem Chef zurückblicken kann und nun nicht mehr weiß, wohin mit sich.

Sehenswert überdreht spielt Antonia Gabriel die Naive oder Dumme vom Dienst, die kein Fremdwort korrekt auszusprechen vermag und sangesfreudig Helene Fischer („Die Gefihle, die hän Schweigepflicht“) verehrt. Wer den Besetzungszettel liest, wird gewahr, dass die Friedelsheimerin, bereits seit 2011 im Ensemble des Prinzregenten-Theaters, „Tussipark“ nahezu im Alleingang auf die Bühne gebracht hat. Sie zeichnet verantwortlich für Regie, Beleuchtung, Kostüme, die Choreografien und den Gesang, wie auch für die Übertragung des 2014 an der Comödie Dresden uraufgeführten Stücks ins hiesige Pfälzisch. Bei der Premiere gab es Standing Ovations für die Gesamtleistung.

Haddaway bis Backstreet Boys

Ausdrücklich als „Karaoke-Komödie“ firmiert das ursprüngliche Stück von Christian Kühn, des Intendanten der Comödie Dresden. Das heißt, dort animierte eine Leuchtschriftanzeige mit den Texten das Publikum zum Mitsingen. Im Prinzregenten-Theater verzichtete man leider darauf, so dass nur auf der Bühne gesungen wird und in den Zuschauerreihen mitgeklatscht. Die Stimmung wäre sicherlich noch ausgelassener, wenn das ganze Theater sänge. So bleibt es den Schauspielerinnen vorbehalten, die in Kurzfassungen Songs von Haddaway („What Is Love“) bis zu den Backstreet Boys („Everybody – Backstreet’s Back“) darbringen und damit wie mit ihren Tänzen für viel Abwechslung, Bewegung und Kurzweil sorgen.

Die „Tussis“ im Parkhaus teilen miteinander besonders ihre reichen Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht. Penisse, Kitzler und Klitoris werden hier diskutiert, der „Hängefaktor“ von Hoden und Brüsten oder die Frage, wie die Welt so ganz ohne die Männer aussähe. „Kä Kriege un’ lauter glückliche, dicke Fraue“, lautet die philosophische Antwort.

„Geht die Mudda uff die Walz, fließt de Wodka in de Hals!“, verkündet Grit ein Motto, das nicht nur sie beherzigt und das in riskanter Verbindung mit etlichen Pillen zu einem kollektiven Filmriss führt, der in der Art der US-Kinokomödie „Hangover“ gekittet werden muss, indem man die Ereignisse der zurückliegenden Nacht mühsam rekonstruiert. Im „Tussipark“ schließen Jennifer, Grit, Wanda und Pascaline letztlich den „Tussipakt“, der sie verpflichtet, nichts preiszugeben über die Geschehnisse in der Rhein-Galerie: Was in Vegas ... nein, was in Ludwigshafen passiert, bleibt in Ludwigshafen.