Die Jakobuskirche in der Oggersheimer Notwende (Karl-Kreuter-Straße 7) wird am Samstag, 9. März, zum Schauplatz eines laut Ankündigung „musikalischen Highlights“. Ab 18 Uhr laden „Pretty Lies Light“ zu einem Konzert ein. Das rheinhessische Duo – Keyboarder, Pianist und Sänger Frank Bangert sowie Leadgitarrist Jochen Günther – präsentieren zeitlose Rock- und Popklassiker von den Beatles bis zu Simon und Garfunkel. Der Eintritt zum Konzert ist frei, der Förderverein Jakobuskirche bittet um Spenden am Ausgang für die Unterstützung seiner gemeinnützigen Arbeit.