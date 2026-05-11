Mit einem ungewöhnlichen Angebot erweitert der Förderverein Bliesbad die Unterhaltungsmöglichkeiten auf den Liegewiesen des Freizeitbads, das am 9. Mai seine Saison eröfffnet hat. Erstmals am Samstag, 16. Mai, 10 bis 11 Uhr, können die Badegäste auf der hinteren großen Liegewiese an einem Yoga-Kurs unter Leitung von Ina Windhopf teilnehmen. Für Mitglieder des Fördervereins ist die Teilnahme kostenlos – Nichtmitglieder müssen lediglich den normalen Bad-Eintrittspreis bezahlen. Alle Interessenten sollten nach Angaben des Vereins eine Übungsmatte und eine Decke mitbringen. Yoga gehört seit Jahrtausenden zu den philosophischen Lehren Indiens und erfordert keine besonderen körperlichen Vorausetzungen. Ziel von Yoga ist es, Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht zu bringen – angeblich hilft es bei Schlaf- und Durchblutungsstörungen, Angstzuständen und Depressionen. In Deutschland gibt es einer Statistik zufolge nahezu fünf Millionen Yoga-Anhänger.