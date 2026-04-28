Mit der turbulenten Komödie „Premiere mit der Ex“ liefert das Oststadttheater Mannheim einen äußerst amüsanten Blick hinter die Kulissen einer Laienschauspielgruppe.

Die Komödie von Katrin Wiegand bricht im wahrsten Sinne des Wortes die Wand zum Zuschauerraum auf. Denn die werden nicht nur Beobachter der Proben der Laiendarsteller von Rampensau e. V., sondern bei der Premiere des Stücks im Stück auch zu dessen Gästen, die vom Regisseur Richard (Knut Frank) begrüßt werden. Dieser hat seine liebe Mühe mit seiner Truppe, denn hier macht jeder, was er will. Anweisungen annehmen? Besonders für Arthur (David Lison) schwierig, denn dieser hält sich auch für einen Experten in Sachen Regie und zudem für viel zu jung, um den Vater von Valeries (Lena Seidl) Bühnencharakter zu spielen. „Du bist Mitte vierzig, da kannst du auch den Vater einer Mittzwanzigerin spielen“, kontert Regisseur Richard, der einerseits ständig versucht, sich den Avancen seiner Souffleuse Anette (Katja Sessing) zu entziehen und andererseits des Öfteren zum kleinen Rumpelstilzchen mutiert, wenn sein Ensemble mal wieder aus dem Ruder läuft.

Schlagfertige Wortgefechte

Und das kommt ziemlich oft vor. Immerhin sind seine beiden Hauptdarsteller Christian (Sören Messing) und Susanne (Alina Stemmrich) gerade frisch geschieden – der Grund ist Untreue seitens des Ehemanns. Problematisch: Im Stück, das kurz vor der Premiere steht, spielen sie ebenfalls ein Ehepaar, in dem es der Mann mit der Treue nicht so genau nimmt. Damit noch nicht genug: Im wahren Leben hat Christian mit Valerie eine Affäre, während sowohl Arthur als auch Techniker Ingo (David Stahl) Neusingle Susanne anbaggern und Susannes Mutter Beate (Silke Eberhard) als Teil der Schauspielgruppe stets ihren Senf zu allem dazugibt – genug Spielraum für schlagfertige Wortgefechte und schauspielerische Katastrophen.

Felicitas Hadzik setzt bei ihrer Regiearbeit auf präzises Timing und schnelle Szenenwechsel, die das Spiel zwischen den Ebenen von Bühne und Wirklichkeit perfekt betonen und das daraus resultierende Chaos äußerst pointenreich und amüsant gestalten. So tragen die Darsteller bei den Proben Shirts mit ihren Rollennamen, während die Kostüme bei der Premiere genauso überbordend und übertrieben sind wie das Spiel, das die Schauspieler annehmen, wenn sie in ihre Rollen des Stücks im Stück schlüpfen. Das alles geschieht mit einer Leichtigkeit, die Spaß macht. Das liegt besonders an dem harmonischen Spiel des Ensembles, das jedem Einzelnen Raum zum Glänzen lässt.

Hauchdünne Grenze zwischen Inszenierung und Wirklichkeit

„Ein starkes Ensemble fängt jeden auf“, hofft Regisseur Richard angesichts seiner Chaostruppe – das ist in der Realität allerdings gar nicht nötig, denn Hadziks Ensemble spielt brillant auf. Besonders hervorzuheben ist Alina Stemmrich, die ihre Susanne stark und mit ganz viel Präsenz verkörpert und ihr zweites Bühnen-Ich mit französischem Esprit und einer eindrucksvollen Gesangseinlage in Szene setzt. Hinzu kommen Situationen, in denen man vielleicht schon selbst war, was das Geschehen sehr nachvollziehbar macht.

Dieser „Premiere mit der Ex“ schaut man definitiv gerne zu, denn wenn die hauchdünne Grenze zwischen Inszenierung und Wirklichkeit aufgrund von Emotionalität verwischt und sich die alltäglichen Konflikte ihren Weg an die Oberfläche bahnen, wird es nicht nur herrlich amüsant, sondern auch sehr real.

Termine

Weitere Vorstellungen am 22. Mai, 5. und 6. Juni, 18. September, 4. und 31. Oktober.