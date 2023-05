Der Laienspielkreis Albertino lädt zu einer Komödie in drei Akten von Uschi Schilling ein. Premiere von „Millionäre bevorzugt“ (im Bild eine Probenszene) ist am Freitag, 19. Mai, 19.30 Uhr, im Pfarrzentrum St. Albert, Madrider Weg 15, in der Pfingstweide. In dem Stück geht es um die vier lebenslustigen Frauen Lisa, Tütü, Mona und Maggi. Mit ihren letzten Ersparnissen mieten sie sich ein luxuriöses Appartement, um sich dadurch Ehemänner mit siebenstelligem Bankkonten zu angeln. Doch das edle Etablissement nützt nichts, solange die Ladys Shakespeare für eine englische Biersorte halten und Walzer für eine Kampfsportart.

Eine Frage bleibt fast bis zum Schluss offen: Angelt sich eine der Frauen wirklich einen Millionär? Alle Premierengäste sind laut Ankündigung im Anschluss an die Aufführung zum Sektempfang mit Häppchen im Foyer eingeladen.

Tickets gibt’s auch im Netz

Weitere Aufführungstermine sind am Samstag, 20. Mai, 17 Uhr (ab 15.30 Uhr Kaffee und Kuchen im Foyer), am Mittwoch, 24. Mai, 19.30 Uhr, am Freitag, 26. Mai, 19.30 Uhr, und am Samstag, 27. Mai, 17 Uhr (ab 15.30 Uhr Kaffee und Kuchen im Foyer). Karten gibt’s an der Abendkasse sowie bis 17. Mai an folgenden Vorverkaufsstellen: Schreibwaren und Geschenkartikel M. Roller, Pfingstweide-Center, Schuster Brillen, Uhren, Schmuck, Oppauer Straße 65, Edigheim, und Blumen-Pfeiffer, Karl-Otto-Braun-Straße 2, Oppau. Tickets gibt’s auch im Netz unter www.laienspiel-albertino.de.