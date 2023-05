Mit dem „Furusato Fan Festival“ bringen das Kulturzentrum Das Haus und die Stadtbibliothek am Samstag, 27. Mai, ab 11 Uhr, ein neues Format nach Ludwigshafen. „Furusato“ sei japanisch, teilt die Stadt mit, und bedeute so viel wie zu Hause oder auch Heimatstadt. Ein buntes Rahmenprogramm mit zahlreichen Mitmachangeboten, das die Herzen von Fans japanischer und koreanischer Popkultur höherschlagen lässt, versprechen die Veranstalter. Neben Auftritten von K-Pop-Tanzgruppen, Workshops und Vorträgen in der Stadtbibliothek sowie im Kulturzentrum warten laut einer Presseerklärung ein thematischer Flohmarkt, eine Ausstellung diverser Künstler und Organisationen und auch ein Cosplay-Wettbewerb auf die Gäste. „Das Hausboot übernimmt die Verpflegung und verkauft unter anderem Bubble-Tea und Bento-Boxen“, teilt die Verwaltung mit. Zum Tagesabschluss steige eine Party im Kulturzentrum. Der Eintritt ist für Besucher frei. Infos im Netz unter https://www.ideenw3rk.de/furusato-fan-festival/.