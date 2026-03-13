Mangas, Graphic Novels, Cartoons und Independent Comics: Die Comic- und Manga-Convention Ludwigshafen findet am Samstag, 14. März, zum ersten Mal in der Friedrich-Ebert-Halle, Erzbergerstraße 89 ( Friesenheim), statt. Wie die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) mitteilt, werden viele Comic-Künstler und Kreative vor Ort sein, um ihre Werke zu präsentieren. Den ganzen Tag über wird es zudem eine Karaoke-Veranstaltung geben. Geöffnet ist die Comic- und Manga-Convention von 11 bis 18 Uhr.

Ab 11 Uhr lädt der Programmpunkt „Karaoke Meets Just Dance“ zum Mitsingen und Tanzen ein. In der neuen „Creativecorner“ können Kitsunemasken bemalt, Anime-Malbilder gestaltet und Buttons kreiert werden. Beim Programmpunkt „Cosplay Big Picture“ können sich laut Mitteilung ab 14 Uhr Cosplay-Gruppen – Menschen in Manga-Kostümen oder im Superhelden-Outfit – ablichten lassen. Um 16 Uhr startet der „Cosplay Walk“, ein Wettbewerb für fantasievolle Kostüme und kreative Verkleidungen. Anmeldungen sind ab 13 Uhr vor Ort möglich. Die Gewinner werden prämiert.

Der Eintritt kostet neun Euro, Kinder bis zehn Jahre sind frei. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.bd-events.de.