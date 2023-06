Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lange, zu lange, nämlich drei Jahre schon, ist es her, dass in der Ludwigshafener Hemshofschachtel eine echte Premiere stattfinden konnte. Am Freitag, 2. Juni, ist es endlich wieder soweit: Marie-Louise Motts „Tatort“-erprobtes Theater präsentiert dann die Uraufführung der Mundartkomödie „Alles Paletti“.

Der Darmstädter Autor Rolf Salomon schreibt bereits seit Jahren für die Ludwigshafener Bühne. „Seine Stücke waren sehr erfolgreich hier und sind auch lange