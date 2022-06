Erstmals wird in diesem Jahr auch in der Ludwigshafener Gartenstadt ein Hofflohmarkt stattfinden – und zwar am Samstag, 16. Juli, 10 bis 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, wie die Organisatoren mitteilen. Die Anmeldung für Verkäufer ist unter https://flohmarkt-gartenstadt.de/anmeldung im Internet möglich.

Mit ihrer Hofflohmarkt-Initiative reihen sich die Gartenstädter ein in die zahlreichen Möglichkeiten zum Trödelspaziergang, die in diesem Jahr in Ludwigshafen geboten werden. Bereits am 25. Juni, findet von 10 bis 16 Uhr ein Hofflohmarkt im Oggersheimer Wohngebiet Melm statt, weitere Märkte folgen am 9. Juli, 11 bis 17 Uhr, in Maudach, am 10. September, 14 bis 18 Uhr, in Rheingönheim, am 17. September, 13 bis 17 Uhr in Friesenheim und am 24. September, 14 bis 18 Uhr, in Oppau.