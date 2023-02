Premiere vorm Pfalzbau: Unter dem Titel „Fasnachtstreiben“ steigt am Sonntag, 19. Februar, auf dem Theaterplatz ab 13.11 Uhr eine große Party. Bis zu 3000 närrische Gäste werden erwartet, wie Christoph Heller, Präsident des Dachverbands Großer Rat, ankündigt. Die Bühne betreten werden unter anderem Rokko Robin und die Schlagerjuwelen, DJ Tal Ötzi (Peter Lingenfelder) und die Guggemusiker Huddelschnuddler. Bis zum Eintritt der Dämmerung soll geschunkelt und gesungen werden. Das Catering übernimmt die Firma Merlin. Das Programm sei zwar keine Kompensation für den von Mannheimer Seite abgesagten großen Fasnachtsumzug der Schwesterstädte, der traditionell am Fasnachtssonntag stattfindet – aber in diesen schwierigen Zeiten dennoch ein Grund zum Feiern, findet Heller. Im Februar 2024 soll es dann auf Ludwigshafener Seite wieder ein Comeback für den großen Umzug geben. Die Vorbereitungen dafür seien bereits eingeleitet, die Zusage von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) stehe, so Heller. „Wir sind gewillt, die Veranstaltung durchzuziehen“, bestätigt auch Christoph Keimes, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Lukom, die am Sonntag Mitveranstalter ist.