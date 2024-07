Der neue Mannheimer Gemeinderat ist am Dienstagnachmittag zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Das Gremium ist für fünf Jahre gewählt worden, ihm gehören sieben Fraktionen und ein Einzelstadtrat an. Stärkste Fraktionen sind Grüne/Die Partei und die CDU mit jeweils zehn Sitzen. Es folgt die SPD mit neun. Die AfD ist im Kommunalparlament jetzt mit sieben Stadträten vertreten. Kurz vor der Sitzung im Ratssaal im Stadthaus N1 fand eine Kundgebung des Bündnisses „ Mannheim gegen Rechts“ auf dem gegenüberliegenden Paradeplatz statt. An die 50 Teilnehmer waren gekommen.