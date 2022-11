Insgesamt 1143 „Goldene Anker“ hat die Dachvereinigung der Ludwigshafener Karnevalvereine, der Große Rat, mittlerweile an verdiente Fasnachter verliehen. Jetzt hat die höchste Auszeichnung der Ludwigshafener Fasnacht erstmals ein Mann bekommen, der kein aktives Mitglied eines Karnevalvereins ist.

Geehrt wurde Hans-Jürgen „Jockel“ Mendel. Der 56-Jährige ist Gründungsmitglied der Guggemusik „Die Huddelschnuddler“. „Auch wenn er kein Fasnachter mit der Narrenkappe ist, hat er sich um die Ludwigshafener Fasnacht verdient gemacht“, sagte der Präsident des Großen Rats, Christoph Heller, bei der Laudatio. „17 Jahre Straßenfasnacht, zehn Jahre Dämmerumzug – Jockel hat die Fasnacht und die Menschen uff die Gass gebracht, völlig uneigennützig und für Ludwigshafen“, sagte Heller.

Straßenfasnacht findet statt

Der Präsident bekräftigte, dass am Fasnachtssonntag die Straßenfasnacht auf dem Theaterplatz vor dem Pfalzbau geplant ist – trotz der Absage des gemeinsamen Umzuges der Schwesterstädte Ludwigshafen und Mannheim. Bei der Straßenfasnacht wird auch Jockel Mendel mit von der Partie sein. Dafür gab’s ein Küsschen der Stadtprinzessin Marie-Sophie I., die diesmal ebenfalls zu den Geehrten gehörte, aber bereits beim Krönungsball die höchste Auszeichnung des „Großen Rates“ erhalten hat.

„Ich freue mich, hier zu sein und euch alle wieder zu sehen“, sagte Marie-Sophie I., die es sich nicht nehmen ließ, in Anwesenheit von GAG-Vorstand Wolfgang van Vliet, CDU-Fraktionschef Peter Uebel und SPD-Fraktionsvorsitzendem David Guthier Rheinschanze-Elferrat Daniel Heller zu seinem Geburtstag zu gratulieren und ihm den Prinzessinnen-Orden um den Hals zu hängen.

Bekenntnis zur freien Liebe

Für Stimmung bei dem von Sabine Jann vorbereiteten Festabend im Turmrestaurant des Ebertparks sorgte Alleinunterhalter Dieter Gaschott, der mit Fasnachtsliedern Schwung in die Runde brachte. Das Duo Jürgen Well und Detlev Buchholz besang die Liebe in allen Facetten.

Christoph Heller nutzte die Gelegenheit, um Stellung zur laufenden Diskussion um die von der Fifa untersagte Binde „One Love“ bei der Fußball-WM zu nehmen. „Wir lassen uns nicht vorschreiben, wer wen lieben darf“, sagte Heller und unterstrich, dass die Fasnacht für eine weltoffene Gesellschaft stehe.

Die Geehrten in diesem Jahr

Mit dem „Goldenen Anker“ wurden ausgezeichnet: Fenja Kattermann (KG Eule), Kirstin Schönholz-Bartsch, Kirsten Berger, Vanessa Berger (alle KG Wasserhinkle Altrip), Lisa Röhm, Jacqueline Fichtenmayer, Wilhelm Hermes, Kathrin Schreiber (KV Hans Warsch) sowie Sabine Jann, Heidi Ehrlich, Anja Weber, Jasmin Wendel, Simone Auerbach, Ines De Sadeleer, David De Sadeleer und Thomas Ehrlich (KV Rheinschanze).