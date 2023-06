Novum beim Altriper Sandbahnrennen: Bei der 68. Auflage an Fronleichnam (13 Uhr) wird es erstmals einen Wettbewerb in der Juniorenklasse geben.

„Da wir bei den B-Gespannen kaum Meldungen hatten, haben wir zum ersten Mal Jugendläufe ins Programm aufgenommen“, erklärte Steffen Schneider, Vorsitzender des veranstaltenden MSC Altrip. Dabei wird auch erstmals der eigene Nachwuchs auf dem Altriper „Ei“, wie die Bahn aufgrund ihrer unterschiedlichen Kurvenradien genannt wird, starten. Der MSC Altrip ist in der Juniorenklasse mit Duncan Pfeiffer (Frankenstein) und Kiara Reiffert (Waldsee) vertreten. Der zwölf Jahre alte Pfeiffer hat 2019 mit dem Motorsport begonnen, und hat sich im vergangenen Jahr dazu entschieden, auf der Langbahn zu fahren. Seine größten Erfolge sind erste Plätze im Bayerncup in Abensberg und im Team des MSC Olching in der Speedway-Bundesliga bei den B-Junioren.

Kiara Reiffert (13) unternahm im Alter von acht Jahren ihre ersten Fahrversuche auf einer 50-Kubik-Maschine und sammelte im April 2021 ihre ersten Speedway-Erfahrungen. Ihr größter Erfolg war ein dritter Platz bei der süddeutschen Bahnmeisterschaft bei den B-Junioren. Im Feld der Fahrer mit nationaler Lizenz ist der MSC Altrip außerdem mit dem Mutterstadter Julien Walter vertreten, der 2016 mit dem Kartfahren zum Motorsport kam und 2019 zum Speedway wechselte. Auf einer Langbahnmaschine fährt er seit Mai 2023.

Im Mittelpunkt des Renntags, bei dem der MSC Altrip auf mindestens 3000 zahlende Zuschauer hofft, stehen natürlich die Rennen der Internationalen Soloklasse um den Sieg in der Punktewertung sowie der abschließende Sonderlauf um den begehrten Goldenen Römer. Zusätzlich zu Dauerbrennern wie Stephan Katt (Neuwittenbek), Jörg Tebbe (Dohren) und Josef Franc (Tschechien) geben Tero Aaarnio (Finnland), Jordan Dubernand (Frankreich) und Jacob Bukhave (Dänemark) dem Feld einen internationalen Anstrich. Komplettiert wird der Renntag durch den Wettbewerb in der Intern