Anfang September trafen sich evangelische und katholische Frauen zu einem gemeinsamen Gottesdienst. In den einzelnen Gemeinden Ludwigshafens sind Treffen von evangelischen und katholischen Frauengemeinschaften bereits üblich. „Auf Dekanatsebene war es eine Premiere“, wie Constanze Bruhn als ehrenamtliche Vorsitzende der evangelischen Frauenarbeit in Ludwigshafen berichtet. In der Melanchthon-Kirche fanden sich 45 Frauen ein, um sich dem Thema „Schöpfung“ zu widmen. Das Vorbereitungsteam hatte ansprechende Texte und passende Lieder zusammengestellt. Nach dem Gottesdienst gab es bei einem kleinen Umtrunk noch Gelegenheit zum persönlichen Kennenlernen und für Gespräche. Alle Teilnehmerinnen waren sich einig, dass gemeinsame Treffen auf Dekanatsebene künftig regelmäßig stattfinden sollten.