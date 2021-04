Dennis Jastrzembski kam im Winter zum SV Waldhof, um dem Klub und sich selbst zu helfen. Beim 3:2 gegen den VfB Lübeck gelang beides, weil der Linksfuß seine Qualität zeigte. Beim SVW spielt der Ex-Herthaner auf Leihbasis. Noch ist offen, wie es für ihn im Sommer weitergeht.

Patrick Glöckner hatte ein gutes Gespür. Am Freitag, zwei Tage vor dem wichtigen 3:2-Erfolg gegen den VfB Lübeck, hatte der Trainer des SV Waldhof Mannheim Dennis Jastrzembski gelobt. „Dennis trainiert gut und hat tolle Fähigkeiten“, lobte der Coach den Offensivspieler.

Dies war deshalb nicht selbstverständlich, weil Glöckner den Winter-Neuzugang in den Partien zuvor nicht für die Startformation berücksichtigt hatte. Der Fußballlehrer hatte zu diesem Zeitpunkt eventuell schon im Hinterkopf, dass er Jastrzembski aufstellen würde. In jedem Fall stellte er ihn gegen Lübeck auf, weil Arianit Ferati kurzfristig ausgefallen war – und das machte sich bezahlt.

Torflaute passé beim SVW für den 21-Jährigen

In der 20. Minute beendete Jastrzembski seine Torflaute, denn bislang hatte er im Trikot des SVW noch nicht getroffen. Der Angreifer war im Strafraum des VfB freigespielt worden, wurde allerdings etwas nach links abgedrängt. Der Winkel war nicht ideal für einen direkten Torabschluss, doch der 21-Jährige probierte es dennoch – und jubelte ein paar Augenblicke später über das 2:1. „Für mich ist es schön, dass ich endlich meinen ersten Treffer erzielt habe“, sagte Jastrzembski. Nicht nur für die Mannheimer war das Tor von Bedeutung, auch für den Offensivmann selbst. Schließlich definieren sich Angreifer, egal in welcher Liga sie gegen den Ball treten, in erster Linie über die eigene Torquote.

Um die zu steigern, war der schnelle Mann im Winter nach Mannheim gekommen – auf Leihbasis. Die Dritte Liga sollte ein kurzer Umweg sein, um sich zwei Klassen darüber durchzusetzen. Vor knapp zwei Jahren feierte Jastrzembski bei Hertha BSC seine Premiere in der Bundesliga. Unter dem damaligen und Jetzt-Wieder-Trainer der Berliner, Pal Dardai, schnupperte der damalige A-Jugendliche bei den Profis hinein. Danach stockte die Karriere aber, so dass die Berliner den Linksfuß zunächst zum SC Paderborn ausliehen, wo Jastrzembski zunächst zu sechs Bundesligaeinsätzen kam, ehe er nach dem Abstieg des SCP und drei Kurzeinsätzen in der Zweiten Liga aufs Abstellgleis geriet.

Gegen Lübeck variabler Auftritt im Sturmzentrum

Jastrzembski musste weiterziehen und fand am Alsenweg die Möglichkeit, sich über Spielpraxis verloren gegangenes Selbstvertrauen zurückzuholen. Bislang klappte das nur in Teilen, denn nicht immer stand er in der Startformation. In den drei Partien vor der Begegnung gegen Lübeck saß er zu Spielbeginn auf der Bank, zwei Mal wurde er gar nicht eingesetzt. Es wurde also höchste Zeit, dass es für Jastrzembski wieder besser läuft. Das Match gegen Lübeck war die nächste Chance für den Offensivmann – und diesmal nutzte er sie. Nicht nur wegen seines Treffers, denn er agierte als zentraler Stürmer variabel und sorgte damit immer wieder für gute Aktionen.

Es ist noch offen, was im Sommer mit Dennis Jastrzembski geschieht. Grundsätzlich kehrt er nach Berlin zurück, aber möglicherweise gibt es ja auch Gespräche zwischen dem Bundesligisten aus der Hauptstadt, dem Spieler und den Mannheimern. Vielleicht kommen die drei Parteien zu dem Schluss, dass es für die Entwicklung des jungen Akteurs hilfreich ist, noch eine weitere Saison in der Quadratestadt zu bleiben.

Doch das ist Zukunftsmusik. Denn im besten Fall möchte die Leihgabe mit weiteren Treffern in den kommenden Partien mithelfen, den Ligaerhalt der Waldhöfer in der Dritten Liga bald perfekt zu machen.

Vorsichtsmaßnahme nach Leistenproblemen

Ein Fragezeichen bleibt, ob Jastrzembski nach dem Erfolgserlebnis direkt nachsetzen kann. Gegen Lübeck verließ er mit Leistenproblemen den Platz. „Ich denke nicht, dass es so schlimm ist. Es war eher eine Vorsichtsmaßnahme“, sagte Glöckner.

Der Trainer baut darauf, dass der Linksfuß am Mittwoch mithelfen kann, beim 1. FC Saarbrücken die nächsten Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu holen. In den wenigen Tagen bis zur Partie im Ludwigspark wird Jastrzembski von der medizinischen Abteilung der Waldhöfer gepflegt werden, damit er seinen guten Lauf fortsetzen kann.