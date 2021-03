Auch Einzelpersonen aus Ludwigshafen können ab sofort für den Preis für Zivilcourage vorgeschlagen werden. Der Preis ist eine Auszeichnung des Landes, mit der in jedem Jahr Innenminister Roger Lewentz (SPD) Helden des Alltags ehrt: aufmerksame Nachbarn, Nothelfer, Zeugen einer Straftat oder Betreuende während oder nach einer Notsituation. „Wir unterstützen gerne die Initiative des Landes, das 2021 erneut den Preis für Zivilcourage ausgelobt hat. Ich möchte die Ludwigshafener ermutigen, dem Land Personen aus unserer Stadt zu benennen, die besonderen Mut gezeigt haben, in dem sie in einer Notsituation nicht weggesehen oder weggehört haben, sondern besonnen gehandelt und damit Menschen geholfen haben“, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). Sie ist auch Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Landespräventionsrats.

Vorschläge bis 30. September

Bis 30. September werden Vorschläge für die Preisträger mittels eines Formulars unter www.kriminalpraevention.rlp.de entgegengenommen. Die Auswahl der auszuzeichnenden Personen erfolgt durch eine Jury unter dem Vorsitz von Staatssekretärin Nicole Steingaß (SPD). Neben einer Urkunde und einer Skulptur winkt auch ein Geldpreis in Höhe von mindestens 500 Euro pro Person. Die Verleihung soll am 7. Dezember in Mainz stattfinden.