Der Kreisverband Ludwigshafen-Vorderpfalz des ökologischen Verkehrsclubs VCD ist für sein Projekt „PedeLUc“ in der Landeshauptstadt gewürdigt worden.

Der VCD-Kreisverband Ludwigshafen-Vorderpfalz freut sich über den Gewinn eines Preises beim Wettbewerb 2025 des Klimaschutzministeriums Rheinland-Pfalz. Ausgezeichnet wurde das Projekt „PedeLUc“, das den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad oder Pedelec für den Arbeitsweg fördert. Die Auszeichnung erfolgte in der Kategorie „Klimafreundlich Mobil“. Seit Mai 2025 können Berufspendler in Ludwigshafen ein Pedelec für vier Wochen kostenlos testen. Ziel ist es, den Umstieg vom Auto aufs Rad zu erleichtern – besonders für diejenigen, die wegen langer Arbeitswege oder hoher Anschaffungskosten zögern.

Die ersten Ergebnisse sind dem VCD zufolge überzeugend: Rund 50 Prozent der Teilnehmer pendeln nach dem Test weiter mit dem Rad. Viele entscheiden sich anschließend für den Kauf oder Leasing eines eigenen Pedelecs. Wer täglich zehn Kilometer mit dem Rad statt mit dem Auto fährt, spart laut Umweltbundesamt jährlich rund 600 Kilogramm CO 2 . Das Projekt wurde in Kooperation mit der Stadt Ludwigshafen auf den Weg gebracht und ist finanziell gefördert durch das Klimaschutzprogramm „Kipki“. Acht Pedelecs, Fahrradboxen sowie Zubehör stehen zur Verfügung.

„Sind überglücklich“

„Wir sind überglücklich über diese Anerkennung“, sagt Diethelm Messinger, Projektverantwortlicher beim VCD. „Der Preis ist eine Bestätigung die Arbeit des Projektteams. Mit dem Preisgeld von 12.500 Euro können wir die Wartung der Pedelecs sichern und das Projekt weiter ausbauen.“ Teammitglied Wolfgang Mangold ergänzt: „Die Verkehrswende gelingt nur, wenn sie aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Pedelecs sind das optimale Verkehrsmittel, wenn man klimafreundlich zum Arbeitsplatz pendeln will und gleichzeitig was für seine Gesundheit tun will, ohne verschwitzt am Arbeitsplatz anzukommen.“

Der Kommunale Klimapakt Rheinland-Pfalz zeichnete zwölf Projekte aus, die mit kreativen Ideen Klimaschutz vorantreiben. Die Jury würdigte besonders Vorbildfunktion und Übertragbarkeit. Klimaschutzministerin Katrin Eder betonte: „Die prämierten Projekte zeigen, wie einfach klimafreundliche Mobilität sein kann, wenn Menschen gemeinsam neue Wege gehen.“ Der nächste offene VCD-Stammtisch zur nachhaltigen Mobilität findet am Donnerstag, 21. Mai, um 19 Uhr statt. Treffpunkt ist der Grieche beim ASV in der Saarlandstraße 60.

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) arbeitet seit 1986 als unabhängiger Mobilitätsverband für eine umweltverträgliche, sichere und gesunde Mobilität. Er setzt sich für ein sicheres und gerechtes Miteinander zwischen allen Menschen auf der Straße ein – egal, ob sie zu Fuß, per Rad, mit Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs sind. Mit zwölf Landesverbänden und rund 140 Kreisverbänden und Ortsgruppen ist der VCD regional und lokal aktiv.