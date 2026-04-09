Die Lange Nacht der Innovation und Kultur wächst weiter. Am Samstag, 11. April, beteiligen sich in Mannheim von 18 bis 23 Uhr 100 Teilnehmer und 14 Locations daran.

Neu mit dabei ist der City Airport Mannheim in der Seckenheimer Landstraße, der Einblicke in die Elektrofliegerei gibt. BigFM als neu hinzugekommener Medienpartner wird im C-Hub im Jungbusch mit „bigLayla“ eine KI-Radiomoderatorin vorstellen.

Neue Einblicke und Perspektiven soll es geben. Archivfoto: Sebastian Weindel/oho

Die Mannheimer Parkhausbetriebe öffnen ihr Parkhaus (Hauptbahnhof, P5) im Glückstein-Quartier für Besucher der Langen Nacht kostenlos. Von dort aus sind es nur wenige Schritte zu einer der insgesamt elf vom Shuttle-Bus bedienten Haltestellen. RNV-Gelenkbusse gehen ab 17.45 Uhr jede halbe Stunde ab dem Mafinex auf den Rundkurs, mit denen die Besucher C-Hub, Port 25, Marchivum, Reiss-Engelhorn-Museen, Cubex One, Nationaltheater (Baustelle), Smore Hub, Kunsthalle, Augusta 33, Planetarium, Oper am Luisenpark (Opal) und City Airport kostenlos erreichen können.

Menschen und Kultur „made in Mannheim“

Die städtische Tochtergesellschaft „Next Mannheim“, die Gründungen in den Bereichen Technik, Medizintechnik, Kultur- und Kreativwirtschaft fördert, sowie der Mannheimer Verlag SOS-Medien organisieren und koordinieren die Veranstaltung, die zum vierten Mal dazu einlädt, innovative Projekte und Start-ups und die Menschen dahinter ebenso kennenzulernen wie Kultur „made in Mannheim“.

Zuhören und mitmachen bei der Langen Nacht. Archivfoto: Sebastian Weindel/oho

Im Cubex One in der Neckarstadt-Ost beispielsweise gibt es nicht nur einen Kreativworkshop gegen Einsamkeit, sondern auch spannende Einblicke in die Arbeit des Fraunhofer-Instituts und der „Inspire Plattform“, für die Akteure aus Forschung und Klinik sich in Reallaboren zusammengetan haben. Im Port 25, Raum für Gegenwartskunst in direkter Nachbarschaft zum C-Hub, wird die Ausstellung „Kanakenkinder“ von Luigi Toscano mit großformatigen Porträts von Menschen mit migrantischen Perspektiven gezeigt.

Nachthimmel und Comedians

Das Planetarium bietet ab 18 Uhr im halbstündigen Wechsel die Vorstellungen „Nachthimmel“ und „Space Explorers“ an. Smore Hub, die auf junge Leute zugeschnittene Bankfiliale der Sparkasse Rhein-Neckar Nord in O4, 13 – 16 (Kunststraße), präsentiert die fünf besten Comedians der Mannheimer Comedyschule. Das Reiss-Engelhorn-Museum öffnet seine Sonderausstellung „Saurier, Faszination Urzeit“, flankiert von der jungen Sektmarke „Mannem vorne“. Das Marchivum öffnet alle Ausstellungen, darunter auch die gerade eröffnete Sonderausstellung „Verstrickt. Kolonialismus und Mannheim“. Alle Ausstellungen können an diesem Abend kostenfrei besucht werden.

Archivfoto: Sebastian Weindel/oho

Im ehemaligen Bankgebäude „Augusta 33“ (Otto-Beck-Straße 21) kann Kunst zwischen Tischkicker und Tresorraum erlebt werden. In der Kunsthalle präsentiert sich die Gründerinnenszene. Das Nationaltheater bietet zwischen 18 und 22 Uhr zur vollen Stunde Baustellenführungen im Spielhaus am Goetheplatz (Anmeldung vor Ort) sowie Führungen durch die Ersatzspielstätte Opal gegenüber des Luisenparks. Die Technische Hochschule lädt im Mafinex Technologiezentrum (Glückstein-Quartier) bei freiem Eintritt zum Science Slam „Brain Riot“ ein. Eine Anmeldung unter transfor-ma.de ist erforderlich.

Noch Fragen?

Ausführliche Beschreibung aller Programmpunkte in der App „Stadtteil-Portal“ sowie auf der Event-Seite https://next-mannheim.de/lange-nacht-programm-2026/.

