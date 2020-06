„Nein, ich will das nicht anziehen, nicht essen, nicht ins Bett und vieles mehr …“ – das sind typische Situationen, die viele Eltern kennen. Am Montag, 15. Juni, gibt Ulrike Strubel, Individualpsychologische Beraterin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Erzieherin, Eltern von Kindern zwischen zwei und sechs Jahren praxistaugliche Tipps für den Umgang mit ihren Kindern. Nach dem Vortrag von Strubel ist Zeit für Fragen an die Referentin und für den Austausch mit anderen Eltern. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der „Villa fambili“ im Heinrich-Pesch-Haus in der Frankenthaler Straße 229. Die Teilnahme kostet 20 Euro pro Person und 30 Euro pro Paar.

