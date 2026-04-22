Ludwigshafener Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren, die über entsprechende Französischkenntnisse verfügen, können im Juli ein Praktikum in der französischen Partnerstadt Lorient in der Bretagne machen. Die Plätze in Freizeiteinrichtungen, Kinderbetreuung und Wassersportzentrum, werden von der Stadt Lorient für die Zeit vom 7. bis 31. Juli angeboten. Dabei wohnen die Praktikanten laut Mitteilung kostenlos in einem Jugendwohnheim. Beim Deutsch-Französischen Jugendwerk kann außerdem ein Zuschuss beantragt werden.

Interessierte können ihre Bewerbung einschließlich Lebenslauf bis zum 29. Mai per E-Mail an repraesentation@ludwigshafen.de einreichen.

Infos

Büro Städtepartnerschaften, Telefon 0621 5043099 oder 0621 5042088.