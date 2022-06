Ein 37-Jähriger ist laut Polizei am Montagabend in Oppau schwer verletzt worden. In einem Bistro in der Edigheimer Straße bedrohte er gegen 19.30 Uhr drei weitere Männer im Alter von 21 bis 28 Jahren mit einem Messer. Diese setzten sich zur Wehr und schlugen unter anderem mit einem Billardqueue auf den 37-Jährigen ein. Gegen alle Beteiligten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Messer, mit dem der Verletzte zuvor drohte, wurde sichergestellt.