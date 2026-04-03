Eine Prügelei mit vier beteiligten Person hat sich der Polizei zufolge am Donnerstag gegen 17.05 Uhr in der Ganderhofstraße im Hemshof ereignet. Zuvor soll es zu einem verbalen Streitgespräch gekommen, in dessen Verlauf eine 27-Jährige einer 29-Jährigen ins Gesicht gespuckt haben soll. Daran entzündete sich dann laut Polizei die Prügelei, an der auch die Mutter der 27-Jährigen sowie ein 29-Jähriger beteiligt gewesen sein sollen. Die Situation konnte durch eingesetzte Polizeibeamte beruhigt werden. Die Verursacherin der Prügelei wurde wegen leichter Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die vier Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.