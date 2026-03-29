Die Polizei sucht nach einem Jugendlichen, der in der Nacht zum Sonntag bei einer Schlägerei am Berliner Platz in der Ludwigshafener Innenstadt einen anderen Mann verletzt haben soll. Nach Polizeiangaben geriet das Opfer gegen 0.30 Uhr mit einer Personengruppe in Streit. Einer aus der Gruppe schlug dem Mann daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Er wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter konnte noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Er soll etwa 17 Jahre alt und dunkelhaarig sein. Zur Tatzeit soll er eine orangene Jogginghose, einen schwarzen Pullover und eine gelbe Kappe getragen haben. Die Polizei bittet um Hinweise: Telefon 0621 96324150.