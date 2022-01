Zwei 14-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis sind laut Polizei am Samstag gegen 16 Uhr von vier bisher unbekannten Tätern in der Saarlandstraße (Süd/Mundenheim) geschlagen worden. Nach bisherigen Ermittlungen wurde einer der 14-Jährigen von dem Quartett angepöbelt und attackiert. Er erlitt Verletzungen im Gesicht und am Handgelenk. Als ein unbeteiligter 14-Jähriger schlichten wollte, kassierte dieser ebenfalls Schläge ins Gesicht und auf den Kopf. Anschließend flüchtete die Tätergruppe mit der Straßenbahn in Richtung Rheingönheim. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.