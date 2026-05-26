Das Präventionstheater Rheinpfalz hat den Landespräventionspreis verliehen bekommen. Die Laienschauspieler klären Senioren über die fiesen Tricks der Betrüger auf.

Ein älteres Ehepaar sitzt am Esstisch, als das Telefon klingelt. Zunächst ist nur das verzweifelte Geschrei einer Frau zu hören. Dann meldet sich ein angeblicher Mitarbeiter des Polizeipräsidiums und behauptet, die Tochter des Paares habe einen Autounfall mit Todesfolge verursacht. Wenn sie nicht schnell eine hohe Kaution zahlten, müsse die Tochter ins Gefängnis. Die entsetzten Eltern besorgen das Geld und übergeben es kurz darauf einem vermeintlichen Polizisten an der Haustür. Doch bald wird klar: Das Ersparte wurde gestohlen.

Diese Szene ist eines der Stücke, mit denen das Präventionstheater Rheinpfalz Senioren über gängige Betrugsmaschen aufklären möchte. Seit Oktober 2022 gibt es die Laienschauspielgruppe, die mittlerweile rund 40 Aufführungen absolviert und etwa 4000 Zuschauer erreicht hat. Für dieses Engagement wurde das Ensemble mit dem Landespräventionspreis ausgezeichnet. Die ehrenamtlichen Darsteller aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, Speyer und Ludwigshafen sind selbst meist im Rentenalter und haben zum Teil eigene Erfahrungen mit solchen Betrugsversuchen gemacht.

Eigentlich nur beraten wollen

Den Anstoß zur Theatergründung gab Günther Neudeck, der als Sicherheitsberater für Senioren in Schifferstadt immer wieder über die Tricks der Betrüger informiert hatte. „Ich habe damals festgestellt: Mit Vorträgen locke ich niemanden mehr an“, erzählt der 78-Jährige. Doch die Aufklärung war ihm zu wichtig, um sich damit abzufinden.

Der Schifferstadter fragte deshalb beim Bundesnetzwerk Zivilcourage nach, wie man mehr Interesse wecken könne. Die Anfrage landete bei der Argumentations- und Zivilcouragetrainerin Andrea Barie aus Neuhofen. Eigentlich habe sie zunächst nur beraten wollen, erzählt sie. Stattdessen wurde sie Teil der Theatergruppe.

„Die Idee war, dass oben auf der Bühne Leute stehen, die genauso alt sind wie die, die unten sitzen“, sagt Neudeck. Auf einen Presseaufruf meldeten sich 15 Personen, von denen schließlich 13 mitmachten – darunter anfangs alle aktiven Sicherheitsberater für Senioren aus Schifferstadt. Unterstützung erhielten die Laienschauspieler von Susanne Lantz von der Polizei-Puppenbühne Ludwigshafen.

Gleiche Stücke mit anderem Ausgang

Weil die Theatergruppe an die Sicherheitsberater angedockt war, startete sie zunächst unter dem Namen Präventionstheater Schifferstadt. Für die ersten Proben nutzten die Darsteller das Pfarrzentrum St. Jakobus. Dort fand am 11. März 2023 auch die Premiere statt. Neudeck hatte am Vorabend 90 Stühle aufgestellt. „Es waren dann etwa 170 Leute da“, erzählt er. Mit so großem Interesse hatte niemand gerechnet.

„(K)Ein Enkel zu viel“ lautet der Titel der Aufführung, in der das Ensemble fünf verschiedene Betrugsmaschen nachstellt. In Alltagssituationen wird gezeigt, wie leicht man auf Schockanrufe, falsche Handwerker, den Enkeltrick, Betrug per Handy-Nachricht oder vermeintliche Polizisten hereinfällt.

Zuerst spiele die Truppe immer, wie jemand den Trickbetrügern auf den Leim gehe, schildert Andrea Barie den Ablauf. In einer kurzen Zwischenmoderation gebe sie Erklärungen zu der Szene. „Dann wird das gleiche Stück noch einmal gespielt, aber mit einem anderen Ausgang“, so die 68-Jährige. Denn schließlich gehe es darum zu zeigen, wie man richtig reagieren kann.

Mit im Boot ist deshalb auch die Zentrale Prävention der Polizei, die bei den meisten Aufführungen vertreten ist. Ebenso der Weiße Ring, der Opfern von Straftaten hilft. Seit Anfang Mai besteht zudem eine Partnerschaft mit dem Weißen Ring. In diesem Zusammenhang erfolgte auch die Umbenennung in Präventionstheater Rheinpfalz. Denn die Laienschauspieler wollen sicherstellen, dass ihre Idee auch dann bestehen bleibt, wenn sie eines Tages aus Altersgründen aufhören.

Um ihre Reichweite zu erhöhen, ohne immer selbst auf der Bühne stehen zu müssen, haben die Mitglieder die Szenen gemeinsam mit dem Offenen Kanal Ludwigshafen verfilmt. „Es war eine Herausforderung“, erinnert sich Organisatorin Irma Kraft. Die Videos entstanden in Wohnungen einiger Mitglieder. Dort hatten die Schauspieler etwas zur Verfügung, das ihnen bei ihren Auftritten oft fehlt: eine komplette Kulisse.

Bei den Aufführungen geht es meist spartanischer zu. „Manchmal haben wir nur Stühle stehen“, sagt Kraft. „Wir können mit einfachen Mitteln agieren und sind auf jede Situation eingestellt“, ergänzt die 66-jährige Otterstädterin. Requisiten benötigt das Präventionstheater nur wenige.

Für die Preisverleihung den Urlaub verschoben

Mit ihrem Stück sind die Darsteller nicht nur in der Vorderpfalz unterwegs, sondern traten auch schon auf badischer Seite auf. Dort brachte eine Aufführung einen Stein ins Rollen. Im Anschluss wurde Günther Neudeck zu einem Vortrag beim Polizeipräsidium Karlsruhe eingeladen und sprach dort über das Konzept der Sicherheitsberater, die es bis dahin in Baden-Württemberg noch nicht gab. Mittlerweile wurden dort 21 Sicherheitsberater für Senioren ausgebildet.

Dies habe letztlich den Ausschlag gegeben, dass das Präventionstheater für den mit 3000 Euro dotierten Landespräventionspreis ausgewählt wurde, sagt Neudeck. Die Nachricht habe ihn während des Maimarkts erreicht. „Die Freude war riesig – und ist es immer noch.“ Einige Ensemble-Mitglieder hätten sogar Urlaube und Termine verschoben, um zur Preisverleihung nach Mainz zu fahren.

Für die Zukunft möchte sich die Truppe noch breiter aufstellen und neue Schauspieler gewinnen. „Wir können alle Altersgruppen gebrauchen“, betont Irma Kraft. Interessenten sind bei einem Treffen der Gruppe am Montag, 8. Juni, um 10 Uhr im Probenraum der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Neuhofen willkommen. Um Anmeldung per E-Mail an andrea@barie.de wird gebeten.