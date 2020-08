Das Bildungszentrum medien+bildung.com gGmbH ist einer der Preisträger des Landespräventionspreises 2019. Für die Ludwigshafener gibt es ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro.

„Prävention ist und bleibt eine wichtige Stütze unserer Sicherheitssarchitektur. Die Kreativität und das Engagement der handelnden Akteure sind wesentliche Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Präventionsarbeit. Vor allem auf die Verzahnung von Kommunen, Polizei und Zivilgesellschaft kommt es an“, betont Innenminister Roger Lewentz (SPD). Eine öffentliche Preisverleihung wird wegen Corona nicht stattfinden. Allerdings wird Lewentz den Preisträgern bei anstehenden Besuchen persönlich seinen Dank aussprechen, so das Ministerium. Mit dem Landespräventionspreis werden seit 2012 jährlich erfolgreiche Projekte der Kriminalitätsvorbeugung ausgezeichnet. Neben der Ehrung werden die Initiativen landesweit vorgestellt und sollen so als Vorbild und Anregung für andere Aktive und Engagierte dienen.

„Deine Verfassung?“ – so lautet der Projekttitel, mit dem medien+bildung.com den zweiten Preis bekommen hat. Das Projekt thematisierte das Verhältnis zwischen individuellen Bedürfnissen und Wünschen und der allgemeinverbindlichen Verfassungsordnung mit Grundrechten, Staatsaufbau sowie Rechten und Pflichten der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger.

Poster, Comics und Videos

Ziel für die jugendlichen Teilnehmer war es, eine individuelle „Standortbestimmung“ (Wo stehe ich? Wo will ich hin? Wie schaffe ich das?) vorzunehmen und ein Verständnis dafür zu bekommen, dass die Verfassung, der demokratische Rechtsstaat mit den verbürgten Freiheiten und der Schutz, den die Demokratie Minderheiten zukommen lässt, einen fairen Rahmen für die persönliche Entwicklung bietet. In einer Mischung aus Wissensvermittlung, Diskussion und Medienproduktion wurden Verfassungsinhalte und eigene Lebenspläne in ihrem Spannungsverhältnis erarbeitet, diskutiert und in Form von Fotos, Postern, Comics und Videos dargestellt.

Die weiteren Preisträger sind der Arbeitskreis „Moka – Mombach kann …“ der Stadtteilrunde Mainz-Mombach sowie das Polizeipräsidium Koblenz. Außerdem gibt es für die Steuerungsgruppe „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage Kaiserslautern“ den „Sonderpreis gegen Hass und Hetze“.