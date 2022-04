Nach 41 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit hat die protestantische Kirchengemeinde Ruchheim am Sonntag den Prädikanten Paul Weber mit einem Festgottesdienst in den Ruhestand verabschiedet. Weber (88) hatte seit 1981 neben seiner Ruchheimer Heimatgemeinde auch in vielen anderen Ludwigshafener Kirchengemeinden und in der BG Klinik in Oggersheim Gottesdienste gehalten, wie es aus Ruchheim heißt.