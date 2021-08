Nachdem eine 22-jährige Postzustellerin mehrmals bedroht und attackiert worden ist, sucht die Polizei Zeugen. Als die Frau am Montagmorgen in der Pfingstweide unterwegs war, sei sie von einer Anwohnerin der Budapester Straße angesprochen worden. Diese habe die 22-Jährige aufgefordert, ihr die Post bereits um 5.30 Uhr auszuliefern. Die Postzustellerin erklärte, dass das nicht möglich sei.

Hund auf Zustellerin gehetzt

Später habe ihr die Unbekannte im Kopenhagener Weg mit einer Anzeige und „Konsequenzen“ gedroht, drei Briefe aus dem Fahrrad genommen und sie zerrissen. Außerdem habe sie ihren Jack-Russel-Terrier auf sie gehetzt. Er habe die 22-Jährige in den Arm gebissen, wie die Polizei mitteilt. Am Dienstag habe ihr im Brüsseler Ring ein Mann gedroht.

Ins Gesicht geschlagen

Am Mittwoch habe ihr der gleiche Mann zusammen mit zwei anderen Männern in der Budapester Straße aufgelauert. Im Vorbeigehen habe sie einer der Männer ins Gesicht geschlagen. Später hätten die drei sie in der Moskauer Straße abgepasst. Einer habe ihr in den Rücken getreten. Als sie danach in der Prager Straße Post ausgeliefert habe und zu ihrem Fahrrad zurückgekommen sei, habe sie dort drei zerrissene Briefe gefunden.

Zeugen gesucht

Die unbekannte Frau ist 40 bis 50 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, blond und schlank. Einer der Männer ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß mit kurzen braunen Haaren. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon: 0621/963-2222.