Die Gemeinde ist gegen die Schließung der Postfiliale Im Weichlingsgarten. Eine entsprechende Anfrage der Bundesnetzagentur ist einstimmig „abgeschmettert“ worden.

Die Bundesnetzagentur hatte den Gemeinderat gebeten, sein Benehmen für die Schließung der Filiale zu erteilen. Ein Benehmen bedeutet, dass das Wort der Kommune in den Entscheidungsprozess mit einbezogen wird. Es ist aber nicht bindend. Die Schließung der Postfiliale im Assenheimer Gewerbegebiet, in der zwei Post-Angestellte arbeiten, hatte die Deutsche Post AG bei der Bundesnetzagentur beantragt.

Wie die Verbandsgemeindeverwaltung dem Rat mitteilte, gebe es für die Bundesnetzagentur mehrere Aspekte für eine mögliche Schließung: Die örtliche Nachfrage nach Postdienstleistungen sei zum Beispiel entscheidend, aber auch die Möglichkeit, eine Postfiliale vor Ort einrichten zu können, was in Assenheim bereits gegeben ist. Ebenso müssen im ländlichen Raum flächendeckend genügend Postfilialen angeboten werden. Dabei gilt laut Postgesetz die Regelung, dass eine Kommune mit mehr als 2000 Einwohnern mindestens eine sogenannte Universaldienstfiliale haben sollte. Hochdorf-Assenheim hat etwa 3000 Einwohner.

Automat kann Filiale ersetzen

Damit lagen für den Gemeinderat genügend Gründe vor, das Benehmen nicht zu erteilen, auch wenn es seit November vergangenen Jahres in Assenheim zusätzlich eine automatisierte Poststation gibt, erläuterte Bürgermeister Walter Schmitt (FWG). Diese steht auf dem Parkplatz des Bauzentrums Mayer und Ruppert in der Ludwigshafener Straße 2.

Laut Auskunft der Post werden solche Poststationen vom Gesetzgeber als Filialersatz anerkannt. Wie Heinz-Jürgen Thomeczek, Sprecher der Post AG, mitteilt, ist das Unternehmen laut Postgesetz verpflichtet, bundesweit 12.000 Postfilialen zu betreiben. „Momentan betreiben wir 12.400 Filialen und über 140 Poststationen.“

Thomeczek erklärt weiter, dass es für die Post immer schwieriger werde, Geschäfte in den Orten zu finden, die im Rahmen einer Partnerschaft in ihren Räumen eine Postfiliale mitbetreiben. Findet sich keines, würden vorübergehend mit eigenem Personal und in angemieteten Geschäftsräumen sogenannte Interimsfilialen betrieben werden – wie jene in Assenheim.

Poststation soll zusätzlich bleiben

Poststationen sollen die postalische Versorgung dort sichern, wo dauerhaft keine Filialpartner gefunden werden. Laut Heinz-Jürgen Thomeczek würden diese Postautomaten bei den Kommunen sowie den Bürgern auf breite Zustimmung stoßen. „Die Automaten bieten alle typischen Filialleistungen, sind intuitiv bedienbar, rund um die Uhr zugänglich und ermöglichen niederschwellige Unterstützung per Videoberatung“, wirbt der Postsprecher. Die neue Generation der Poststation sei zudem barrierefrei.

Nach dem Votum des Rates versichert der Postsprecher gegenüber der RHEINPFALZ, dass das Unternehmen derzeit nicht die Absicht habe, die Interimsfiliale Im Weichlingsgarten zu schließen. So könnten die Bürger mit der zusätzlichen Poststation rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche ihre Postgeschäfte erledigen. Die Video- oder Audiofunktion stünde als Hilfestellung von 9 bis 18 Uhr an den Werktagen zur Verfügung.