„Cecils Briefwechsel“ heißt ein Theaterprojekt in vier Teilen, das man sich in Mannheim ausgedacht hat. Während sonst wie verrückt gestreamt und gezoomt wird, verschickt das Schauspiel des Nationaltheaters jede Woche ein Theatererlebnis in Form von Briefen. Nur wer zurückschreibt, erfährt, wie es weitergeht.

Vielleicht muss man hier mit dem Briefträger anfangen. Oder der Briefträgerin. Heute kommt ja nicht mehr der Herr mit Beamtenstatus und großer Ledertasche, der immer Zeit für einen Plausch hatte und jeden in seinem Zustellbezirk einschließlich aller Familienverhältnisse bestens kannte. Heute sausen für gewöhnlich mehrmals täglich lautlose Elektroautos durch die Straßen, und junge, offenbar gut trainierte Menschen unterschiedlichen Geschlechts stopfen in hohem Tempo Briefe in Briefkästen oder deponieren Pakete an zuvor per Mail vereinbarte Ablageorte. Man könnte fast von einer Choreografie des Zustellens sprechen. Somit gehören deren Akteure, auch wenn sie nichts davon ahnen, zu diesem „Post-Drama“ unbedingt dazu.

Ein analoger Gegenentwurf

Die Regisseurin Sapir Heller und die Dramaturgin Lena Wontorra haben sich dieses Theaterprojekt mitten im digitalen Furor der von ihrem Publikum getrennten Bühnen sozusagen als analogen Gegenentwurf ausgedacht. Nicht per Streaming, Videoaufzeichnung oder Twitter-Nachricht wollten sie mit ihren ausgesperrten Besuchern in Kontakt treten, sondern superaltmodisch mit einem Brief. Dazu musste der Theaterinteressierte lediglich seine Teilnahmebereitschaft bekunden und bekam dann auf dem ganz normalen Postweg einen Umschlag zugesandt. Drinnen fanden sich eine Spielanleitung, ein persönlicher Brief und ein paar Requisiten. Man konnte dann zum Beispiel eine kleine Papierkirche aufklappen und mit einer Kerze beleuchten, getrocknete Salbeiblätter anzünden und räuchern lassen und per Internetlink kurze Musikstücke abrufen.

Einen Text gibt es natürlich auch, der stammt vom aktuellen Mannheimer Hausautor Necati Öziri und ist ein Theaterstück mit dem Titel „Gott Vater Einzeltäter“. Die Uraufführung hätte im Januar im Schauspielhaus sein sollen, musste wegen Corona aber auf die kommende Spielzeit verschoben werden. Öziri untersucht anhand von Figuren aus Kleist-Texten die Ursachen männlicher Gewalt. Wir begegnen Gustav aus der „Verlobung in St. Domingo“, dem antiken Helden Achilles aus „Penthesilea“ und Michael Kohlhaas aus der gleichnamigen Novelle. Im Stück sind sie gleichzeitig die Attentäter aus „Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik“, reformatorische Bilderstürmer, die 1566 den Aachener Dom verwüsten wollten, sich aber vom himmlischen Gesang der Nonnen besänftigen ließen.

Nicht zu kompliziert

Kleists historische Bezüge, die Entstehungszeit der Texte und Öziris radikale Kleist-Befragung aus der Gegenwartsperspektive heraus sind ein reichlich komplexes dramatisches Konstrukt. Aber so kompliziert möchte es Sapir Heller, die das Stück in Mannheim auch inszeniert, in ihrem Brief-Projekt nicht machen. Die historischen Brüche bleiben in „Cecils Briefwechsel“ außen vor. Stattdessen wird der Stoff nach aktuellen Bezugspunkten gecheckt. Da geht es dann um Stereotype von Männlichkeit, die Ursachen männlicher Gewalt, Geschlechterrollen, Beziehungsprobleme oder ganz konkret um den Gender-Pay-Gap und die geringe Anzahl weiblicher Führungskräfte.Solche Fragen werden in dem eigentlichen Brief diskutiert, in den der Theatertext in Auszügen eingebettet ist. Briefschreiberin ist eine gewisse Cecil, die sich als Theaterfigur aus Öziris Stück vorstellt und dazu auffordert, selbst zu den aufgeworfenen Fragen Stellung zu beziehen. Wer bei dem Briefwechsel mitmacht, bekommt tatsächlich eine persönliche Antwort, in der auf vorgebrachte Argumente eingegangen und dann wieder sanft zur nächsten Folge der Geschichte übergeleitet wird.

Viele Fragen aufgeworfen

Hier stellen sich natürlich ein paar Fragen an die Theatermacherinnen. Mit wem kommuniziere ich da eigentlich, wenn ich wie gewünscht jede Woche einen Brief an Cecil schreibe? Und warum haben sie sich ausgerechnet das Auslaufmodell Brief ausgesucht, um in Pandemiezeiten in Kontakt zum Publikum zu kommen? Auf den Brief kam Heller aus einer Art digitaler Verdrossenheit heraus. Etwas Digitales sollten sie und ihr Team als Ersatz für die verschobene Inszenierung anbieten, war der Wunsch der Schauspielleitung, „aber mein Körper hat sich dagegen gewehrt, noch länger vor dem Bildschirm zu sitzen“. Bei der Suche nach einer analogen Alternative kam man dann auf den Brief, „ein absolutes Experiment, von dem wir nicht wussten, wie viele da überhaupt mitmachen“.

Immerhin 200 Theaterinteressierte wollten das. Post kam nicht bloß aus der Region, sondern auch aus Norddeutschland, aus Österreich und Belgien. Die zehn Mitglieder des Teams, darunter Regisseurin, Dramaturgin und Schauspieler, schreiben die Antwortbriefe, und zwar immer an dieselben Personen. Sogar die Adressen auf den Umschlägen sind handgeschrieben. „Da sind tatsächlich emotionale Beziehungen entstanden zu Personen, die ich nie getroffen habe“, sagt Sapir Heller und überlegt, wie sie diesen Austausch fortsetzen könnte, wenn die Theater wieder offen sind und die Menschen wie früher still im dunklen Zuschauerraum sitzen. „Die Leute haben Persönliches erzählt, haben Zeitungsausschnitte geschickt oder einfach Post-its mit einzelnen Begriffen. Dieser Austausch hat mich sehr beeinflusst, und ich würde das auch künftig gern in die Inszenierungen einbeziehen.“ In welcher Form – dafür hat die Regisseurin noch keine Lösung gefunden.

Inzwischen ist der vierte und letzte Brief angekommen. Die Geschichte ist zu Ende erzählt, und man weiß jetzt auch, welche Rolle diese Cecil spielt. Aber viele Fragen zum Stück und seinen hier nur angerissenen Themen sind geblieben. Eigentlich möchte man diesen Dialog fortsetzen – per Brief oder noch lieber im Theater, nach einer Aufführung von „Gott Vater Einzeltäter“. Bis dahin wird es allerdings noch ein bisschen dauern.