Der Arbeitsmarkt erholt sich weiter von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Im Mai waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen 16.931 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 410 weniger als im Vormonat und 116 weniger als vor einem Jahr.

Die positive Entwicklung hat auch zur Folge, dass die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk um 0,1 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent im Mai gesunken ist. Zum Agenturbezirk gehören neben Ludwigshafen auch Frankenthal, Speyer und der Rhein-Pfalz-Kreis. In der Stadt Ludwigshafen sank die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 9,8 Prozent. Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt sie bei 4,4 Prozent und damit einen 0,1 Prozentpunkt niedriger als im Vormonat. Im Agenturbezirk Mannheim ist die Arbeitslosenquote im Mai um 0,3 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent zurückgegangen.

Positive Stimmung auf dem Arbeitsmarkt

„Die positive Stimmung auf dem Arbeitsmarkt ist spürbar“, sagt der Ludwigshafener Arbeitsagentur-Chef Benjamin Wehbring. Sinkende Inzidenzen, steigende Impfzahlen sowie Corona-Lockerungen würden die Unsicherheit bei den Arbeitgebern reduzieren. Wehbring ergänzt: „Nicht nur Personal wird wieder stärker nachgefragt, sondern auch Auszubildende werden gesucht. Dies zeigt die positive Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt.“ Auch die Nachfrage nach Beratungen zur Ausbildungsprämie war in den vergangenen Monaten nach Angabe der Arbeitsagentur sehr hoch.

Ausbildungsprämie hilft Betrieben

Auch Robin Ebinger hat die Vorteile der Ausbildungsprämie genutzt. Er arbeitet in einem Bereich, der stark von Corona betroffen ist: die Eventbranche. Ebinger ist Prokurist bei der Ludwigshafener Firma Cosmopop, die Festivals organisiert, etwa die Time Warp in Mannheim. „Seit März 2020 ist in unserem Bereich nichts mehr passiert. Das Kerngeschäft ruht, unsere Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, bis auf die Geschäftsführung und unsere fünf Azubis“, berichtet Ebinger, der trotz der Krise am Thema Ausbildung festhält. So startete Anfang Juni 2021 eine junge Frau ihre Ausbildung. Von den vier Azubis, die im Sommer ihre Prüfung ablegen, werden drei übernommen. „Wir schauen trotz der Krise mit all ihren Einschränkungen nach vorne, denn irgendwann wird es auch wieder weitergehen und dann sind wir bestens gerüstet und können direkt loslegen“, sagt Ebinger, für den die Ausbildungsprämie nach eigenen Angaben eine große Hilfe war.