Von Donnerstagnachmittag bis in die Nacht auf Freitag hinein hat der Verkehrsdienst Mannheim in Mannheim, Heidelberg sowie im Rhein-Neckar-Kreis wieder gezielt die sogenannte Poserszene kontrolliert. In der Mannheimer Innenstadt wurde dabei ein 22-Jähriger BMW-Fahrer am Friedrichsring kontrolliert, der, wie er der Polizei erklärte, über das „unsportliche Dieselgeräusch“ seines Autos hinwegtäuschen wollte und deshalb eine Soundanlage neben der Abgasanlage verbaute. Dadurch entstand der Eindruck, er sei mit einem großvolumigen Benzinmotor unterwegs. Da der junge Mann die Soundanlage abschalten konnte, durfte er weiterfahren und muss sie nun in seiner Werkstatt wieder ausbauen. Ein anderer 22-Jähriger wurde in der Kunststraße kontrolliert. Er hatte seinen BMW tiefer gelegt, indem er Distanzscheiben an den Achsen verbaute. Dadurch kam es allerdings zum Kontakt zwischen den Reifen und den Innenseiten der Kotflügel, mit der Gefahr, dass die Reifen platzen könnten. Insgesamt wurden in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis 26 Fahrzeuge gezielt kontrolliert. Bei acht war die Betriebserlaubnis durch Veränderungen erloschen. Fünf Autos wurden sichergestellt.