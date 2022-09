Am Wochenende haben Beamte der Ermittlungsgruppe „Poser“ des Mannheimer Verkehrsdienstes ab den Nachmittagsstunden bis tief in die Nacht hinein insgesamt 51 Fahrzeuge und 77 Personen in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis kontrolliert. Die Bilanz: Gegen insgesamt 31 Verkehrsteilnehmer wurden Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. In zehn Fällen erlosch die Betriebserlaubnis. Zwei Fahrzeuge wurden vor Ort sichergestellt. Drei Fahrzeugführer müssen mit Anzeigen wegen unnötiger Lärmverursachung rechnen. An einem Wagen wurden unzulässige sowie technisch nicht abgenommene Veränderungen beanstandet, unter anderem wurde die Abgasanlage eines Autos manipuliert. In einem Fall wurde ein Halter wegen des Fahrens ohne gültigen Führerschein angezeigt.