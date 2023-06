Einer Streife der Mannheimer Polizei ist am späten Mittwochabend ein Audi in den G-Quadraten aufgefallen, der offenbar nicht zu überhören war. Der lärmende Auspuff soll für Aufsehen gesorgt haben. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die maximal zulässige Lautstärke des Standgeräuschs von 73 um 19 Dezibel deutlich überschritten wurde. Das Auto wurde sichergestellt. Auf der Hebebühne der Polizei ergaben sich den weiteren Angaben zufolge Hinweise darauf, dass an der Abgasanlage unfachmännisch manipuliert wurde. De Abgase konnten offenbar ungefiltert entweichen, was das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hat. Die fällige Hauptuntersuchung soll zudem nicht stattgefunden haben. „Abschließend passte es ins Bild der Fahrzeugkontrolle, dass die Reifen der Hinterachse verschlissen waren und nicht mehr den Vorschriften entsprachen. Das Fahrzeug wurde stillgelegt. Der Fahrzeugbesitzer muss mit einem Bußgeld der Stadt Mannheim rechnen“, hieß es weiter.