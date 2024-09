„Seife im Ohr – Von Blockbustern und Seifenopern“! Der Titel des Jahreskonzerts des Posaunenchors Rheingönheim macht seine Freunde und Besucher neugierig darauf, was sie in diesem Jahr erwartet. Unter Leitung von Sönke Vogelsberg werden die Bläser populäre Film- und Serienmusiktitel spielen, beispielsweise aus „Fluch der Karibik“, dem Musicaldrama „Wie im Himmel“ oder der Fernsehserie „Großstadtrevier“. Vielleicht wird der eine oder andere Zuhörer dabei sogar zum Mitsummen oder Fußwippen verführt. Auf jeden Fall freuen sich die Musiker schon darauf, ihr neues Programm an zwei Tagen präsentieren zu können: am Samstag, 28. September, 19 Uhr, in der Paul Gerhardt-Kirche in Rheingönheim; am Sonntag, 29. September, 17 Uhr in der Erlöserkirche in der Gartenstadt. Der Eintritt ist jeweils frei.