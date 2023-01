Der Posaunenchor Rheingönheim feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Die große Geburtstagsfeier findet am 22. Juli im Hof hinter der Paul-Gerhardt-Kirche statt. Jedoch gibt es bereits vorher schon einige Veranstaltungen. Neu ist die Reihe „Die Psalmen: Wort + Musik“, die im ganzen Jahr jeweils am zweiten Freitag im Monat stattfindet. Der erste Termin ist am Freitag, 13. Januar, 19 Uhr, in der Paul-Gerhardt-Kirche. In der kurzen Andacht werden einige Psalmen gelesen und der Posaunenchor spielt die dazu passende Musik. Die weiteren Veranstaltungen im Jubiläumsjahr: Am 30. April gestaltet der Posaunenchor um 11 Uhr den Sonntagsgottesdienst in Rheingönheim gemeinsam mit den Posaunenchören aus Haßloch und Grünstadt. Am 13. Mai, 18 Uhr, dürfen sich Interessierte auf ein Konzert mit geistlicher Bläsermusik freuen. Das traditionelle Jahreskonzert findet am 7. Oktober, 19 Uhr, statt und wird einen Tag später um 17 Uhr in der protestantischen Kirche in Neuhofen wiederholt.