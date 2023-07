Zum 100. Geburtstag schenkt sich der Posaunenchor Rheingönheim eine Revue. Am Samstag, 22. Juli, hoffen die Ausrichter auf viele Gäste in der evangelischen Paul-Gerhardt-Kirche und freuen sich darauf, von 18 bis 21 Uhr ein außergewöhnliches Programm zu präsentieren.

Zu Beginn wird den Besuchern der „Geburtstagsmarsch geblasen“, bevor Chorleiter Sönke Vogelsberg einen Überblick über die Vielfalt der Themen und Überraschungen des Abends gibt. Unter anderem erklärt er, wie Blechblasinstrumente funktionieren.

Seifenblasen an einem Nikolausabend

In einem kleinen Rückblick mit Zeitzeugen erfahren die Gäste zudem, welche Rolle Seifenblasen an einem Nikolausabend spielten und mit welchen weiteren Experimenten die Bläser so manches Mal ihr Publikum überraschten. Ein Potpourri von Melodien aus Lehar-Operetten soll aufzeigen, wie populäre Stücke für Posaunenchorbesetzungen arrangiert werden. Die Gäste können sich an einem kleinen Quiz beteiligen und mit den Jungbläserinnen und Jungbläsern einen Blick in die Zukunft richten. In einem kleinen Ausblick soll Neugierde geweckt werden, was der Posaunenchor beim traditionellen Jahreskonzert im Oktober bietet. Bei der Bewirtung werden der Gospelchor „Heavens Gate“ und die Neuhofener DLRG-Jugendgruppe unterstützen.

Grußworte überbringen Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU), Pfarrerin Elisa-Marie Stopp und der Dekan des Kirchenbezirks Ludwigshafen, Paul Metzger. Hinter der Kirche schützt die Besucher eine Zeltüberdachung. Sollte das Wetter wider Erwarten sehr schlecht sein, würde die Veranstaltung in die Kirche verlegt.