Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines blauen Porsche 911, der am Freitag gegen 14 Uhr auf der Autobahn 650 andere Autofahrer durch seine Fahrweise genötigt und bedrängt haben soll. Die Straßenverkehrsgefährdung spielte sich demnach am Oggersheimer Kreuz in Fahrtrichtung Bad Dürkheim ab. Auf der Strecke überholte der Fahrer über den rechten Fahrstreifen mehrere Pkw, fuhr sehr dicht auf und betätigte die Lichthupe. Der Porsche-Fahrer setzte seine rasante Fahrt laut Polizei bis nach Bad Dürkheim fort. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise geschädigt wurden oder die Fahrweise beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ruchheim zu melden (Telefon 06237/9330).