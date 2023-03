Eine weißer Porsche Cayenne ist laut Polizei in Süd (Georg-Herwegh-Straße) mehrfach beschädigt worden. Zwischen 19. und 20. März als auch zwischen 26. und 27. März bearbeitete ein Unbekannter das Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand an verschiedenen Stellen. Zunächst stach der Täter den rechten Reifen platt. Eine Woche später meldete der Halter, dass er seinen Wagen stark zerkratzt vorgefunden habe. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Der Schaden beträgt insgesamt 6000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.