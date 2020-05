Eine 32-jährige Autofahrerin hat am Samstag Anzeige erstattet, weil sie gegen 17.30 Uhr im Mannheimer Stadtteil Waldhof bei einem Überholmanöver eines Porsche-Fahrers erheblich gefährdet wurde. Wie die Polizei mitteilte, überholte der Porsche-Fahrer trotz Gegenverkehr. Nur durch eine Vollbremsung habe ein Frontalzusammenstoß verhindert werden können. Auch ein nachfolgender Autofahrer habe stark abbremsen müssen, so die Polizei. Ein 19-jähriger Porsche-Fahrer, der bei einer Kontrolle in der Neckarstadt entdeckt worden ist, gilt als Verdächtiger.