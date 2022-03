Ein laut Polizei rücksichtloser Porsche-Fahrer hat am Montag in der Mannheimer Innenstadt einen Unfall verursacht, bei dem eine 23-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Der 34-Jährige war gegen 18 Uhr mit seinem Sportwagen auf dem Friedrichsring unterwegs. An einer zunächst roten Ampel sei er, als diese auf Grün umschaltete, blitzartig und mit Vollgas losgefahren, obwohl die Radlerin die Straße noch nicht vollständig überquert hatte. Die Frau wurde vom Porsche erfasst, stürzte auf das Fahrzeug und wurde anschließend durch die Luft geschleudert, wobei sie sich mehrmals überschlug, bevor sie vor dem Wagen auf die Fahrbahn stürzte.

Zeugen belasten Porsche-Fahrer

Mehrere Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, eilten der Frau zu Hilfe und verständigten Polizei und Rettungsdienst. Der Unfallverursacher blieb untätig. Die Frau wurde in eine Klinik eingeliefert. Die behandelnden Ärzte beurteilten ihren Zustand als kritisch. Während der Unfallaufnahme meldeten sich Zeugen, denen bereits im Vorfeld die ungestüme Fahrweise des 34-Jährigen aufgefallen war. Der Porsche wurde beschlagnahmt, wie auch der Führerschein des Halters. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.