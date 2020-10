Eine Woche nachdem ein Porschefahrer mit einer wilden Fahrweise aufgefallen ist, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Der 32-Jährige war am 19. Oktober mit seinem Sportwagen in der Mannheimer Innenstadt unterwegs. Auf seiner Fahrt von der Wilhelm-Varnholt-Allee über die Augustaanlage in Richtung Innenstadt verletzte er laut Polizei grob verkehrswidrig die Verkehrsvorschriften und nötigte mehrere Autofahrer zu starken Bremsmanövern. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit soll er hierbei mehrfach deutlich überschritten haben. Den 32-Jährigen, der einige Punkte im Zentralregister gesammelt hat, erwartet eine Anzeige.